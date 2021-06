Falls Sie Tiere mögen und eine generelle Liebe zur Natur und eine Naturverbundenheit in sich haben, dann wird Ihnen dieses Buch über Tierbotschaften aus dem Jenseits viele Fragen beantworten. Denn es ist eine Inspiration und gefüllt mit erstaunlichen Erkenntnissen von unseren lieben Vierbeinern überbracht. In vielen Fällen können wir die Weisheit unserer eigenen Tiergefährten reflektieren. Immer mehr bin ich davon überzeugt, dass Tiere eine viel tiefgründigere Rolle in unserem Leben spielen, als wir ahnen.

Vielleicht sind Tiere womöglich unsere Beschützer?

Vielleicht sind sie zu uns gekommen, um unsere Herzen auf ihre berührende, einzigartige Weise zu öffnen? Diese Annahme ist nicht von der Hand zu weisen.

Als Journalistin habe ich mich schon immer für die Bedeutung dieses unglaublichen Bandes zwischen Tieren und Menschen interessiert. Es sind die ältesten Verbindungen, die unseres Wissens bestehen. Auch wenn es manchem Menschen schwerfällt, darüber zu sprechen: Unsere tierischen Begleiter spielen eine so besondere Rolle in unserem Leben, dass bei ihrem Tod der Verlust meist genauso unerträglich ist, wie der eines geliebten Menschen. Ist das nachvollziehbar oder entspricht es eher unserer Erfahrung, die in unseren Genen gespeichert sind? Denn dann reden wir sozusagen über die Erinnerung der Seele. Und das lässt definitiv noch tiefer blicken. Eine These ist, dass diese Erfahrungen aus einer Zeit stammen, in der wir noch so einfach, ehrlich und aufrichtig wie unsere Tiere waren. Wir waren eins mit der Natur und haben sie respektiert, statt ausgeraubt.

In vielerlei Hinsicht sind unsere tierischen Gefährten die besseren Wesen.

Sie sind echter, schlichter und die reinere Version unserer selbst. Dabei ist es vielen Menschen zu eigen tiefen Respekt und Sehnsucht für diesen Teil von uns selbst in der Verbundenheit zu unseren Tieren zu fühlen. Wir achten die Integrität der Tiere, ihr unkompliziertes, liebevolles Wesen, während wir nicht so viel Bewunderung für unseren durchschnittlichen Mitbürger aufbringen können. Und wir vertrauen ihm auch nicht so leicht wie den Tieren. Es ist eine simple Tatsache, dass wir am Ende des Tages mehr Vertrauen in die Liebe eines Tieres als in die der meisten Menschen haben. Wir wissen um ihre Aufrichtigkeit und zweifeln sie nicht an.

Dieses Buch übermittelt faszinierende Informationen von einer anderen Ebene des Seins.

Die Autorin gewährt uns eine ganz neue Sichtweise auf das Leben nach dem Tod – und dadurch natürlich auch auf das Leben selbst. Wenn Sie ein Haustier verloren haben, hilft Ihnen dieses Buch zu verstehen, dass unsere geliebten Haustiere immer noch in spiritueller Form um uns herum sind und versuchen, mit uns zu kommunizieren, indem sie Zeichen senden. Die Autorin berichtet über faszinierende Geschichten von ihren Klienten und deren verstorbenen Haustieren und die wirklich tröstenden Botschaften, die sie über sie geschickt haben.

Sie liefert so viele Beweise, dass Sie als Leser getröstet sind.

Auch die Geschichte der Autorin und wie sie ihre Gabe in der Kommunikation mit Tieren entdeckte, ist einzigartig und erstaunlich, so dass man nicht aufhören kann zu lesen. Es berichtet auch darüber hinaus, was Tiere über Sterbehilfe fühlen, wie sie ihren Körper verlassen und wie sie in der spirituellen Welt leben und dort mit uns kommunizieren. Eine tierische Seele kann sogar wiedergeboren werden, um eine zweite Inkarnation bei ihrem geliebten Menschen zu sein. Karen Anderson erklärt auch liebevoll und fundiert, gespickt mit wirklich wertvollen Ratschlägen, wie man mit der Trauer über den Verlust eines Haustiers umgehen kann und wie man mit einem Haustier umgeht, das seinen Körper verlässt und wann es die beste Zeit ist, es loszulassen.

Als ich dieses Buch zu Ende gelesen habe, hat es mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, denn meiner Ella geht es gut und sie ist in meiner Nähe.

Klare Leseempfehlung!

Anna Ulrich

