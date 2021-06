Lernen erfordert, dass wir die Dinge auf die Grundlagen zurückführen. Es ist wichtig, dass du dir Zeit nimmst und überlegst, wie du dich dabei fühlst, wenn jemand dich bittet, etwas zu tun.

Wie oft sagst du „Ja“ und stimmst zu, Dinge zu tun, die du eigentlich nicht möchtest, weil du Angst hast, andere zu enttäuschen oder im Stich zu lassen, weil du Angst davor hast, dass Konflikte entstehen könnten oder du beurteilt oder kritisiert werden könntest?

Oftmals kann unsere Gewohnheit der Überbereitschaft dazu führen, dass man sich negiert, unwichtig oder unwürdig fühlt. Es kann zu Frustration oder Überforderung führen – Quellen für viel Stress.

Dann ist es unglaublich wichtig, zu lernen, „Nein“ zu sagen!

Versuche deine Augen zu schließen und in deinen Körper hinein zu fühlen und stelle dir vor, du würdest „Ja“ sagen und ein Gefühl für die Faktoren bekommen, die mit dem, was du gefragt wurdest, verbunden sind und dafür, wie du dich emotional fühlst. Dann wiederhole dies und stelle dir vor, du würdest „Nein“ sagen. Es mag einen kurzen Moment der Sorge oder Angst geben, aber wenn du in deinem Körper entspannt und offen bleibst, wird dies vorübergehen. Dann kannst du ein echtes Gefühl dafür bekommen, wie du dich emotional fühlst, wenn du „Nein“ sagst.

Dein Körper ist das Barometer deiner Seele, also überprüfe, was es dir zu sagen versucht. Wenn es sich leicht und richtig anfühlt, dann sage „Ja“. Oft können große Dinge passieren, wenn du „Ja“ zum Leben sagst. Aber wenn du Spannung oder Enge in deinem Körper fühlst, ist das normalerweise ein Zeichen dafür, dass es gesünder ist, „Nein“ zu sagen.

Spüre in dich hinein und baue diese Beziehung mit deinem Körper bei jeder Entscheidung, die du triffst, auf. Stelle dir die „Ja“ – und „Nein“ -Route vor, damit du die richtige Entscheidung triffst; basierend auf den intelligenten Impulsen und der Führung deines Körpers. Wenn du sachgerecht „Nein“ sagen kannst, wirst du letztendlich zu Frieden und Zufriedenheit gelangen.

