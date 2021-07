Es gibt verschiedene Phasen im Leben. In welcher befindest Du Dich gerade? Lebst Du eine glückliche Liebe, in einer Familie oder bist Du Single?

Du bist glücklich in Deiner Partnerschaft, in der Familie oder Du bist glücklich ohne Beziehung. Dann gibt es keinen Handlungsbedarf. Anders ist es, wenn Du Dich gerade in einer der folgenden Phasen befindest:

Suchst Du einen Partner / eine Partnerin für die Liebe?

Es gibt so viele potenzielle Partner / Partnerinnen. Welcher ist der richtige / die richtige für Dich? Hast Du Dir schon einmal Gedanken darüber gemacht,

was genau Du in einer Beziehung suchst?

wie bisher Deine Beziehungen verlaufen sind?

was Du tun kannst, um den „Richtigen“ / die „Richtige“ zu finden?

Bist Du gerade frisch verliebt?

Eigentlich ist ja alles schön, der Himmel hängt voller Geigen. Aber was ist, wenn der Partner / die Partnerin plötzlich etwas tut, was Dich verletzt? Du kannst schauen,

woher Du dieses Verhalten des anderen / der anderen kennst

was Du bisher getan hast, um mit einer solchen Situation umzugehen

wie Du jetzt die Situation so verändern kannst, dass Ihr auch weiterhin glücklich seid.

Lebst Du schon länger in einer Beziehung?

Manchmal geschieht es, dass in einer längeren Beziehung „die Luft raus ist“, das „Kribbeln“ verschwindet, die Liebe verschwindet und Du Dich fragst, ob es überhaupt das richtige für Dich ist. Wie wäre es, wenn Ihr gemeinsam überlegt,

was genau geschehen ist, dass es so weit gekommen ist

ob und woher Ihr dieses Phänomen kennt

wie Ihr wieder in die Liebe und das Begehren kommen könnt

Ist eine Beziehung zu Ende?

Dann braucht es Zeit, um die Trauer zu verarbeiten. Dabei hilft es, wenn Du Dir darüber klar wirst,

was genau geschehen ist, wie es sich dorthin entwickelt hat

welchen Anteil hattest Du an der Entwicklung, was hat es mit Dir zu tun hat,?

was Du nun möchtest, wie Du wieder glücklich werden kannst.

Ursula Podeswa

www.gluecklich-coachen.de

