Jetzt ist er ja wirklich da, der Sommer! Und deshalb präsentiere ich Euch heute das kleine vegane Sommermenü, das Andrea Spang zusammengestellt hat:

Bunter Salat mit Pinienkernen, dazu Brot mit ‘Kräuter-’Butter’

Pasta mit Spargel in Zitronen-Estragon-Sauce

Schokomuffins mit Vanillesahne und Erdbeer-Minz-Sauce

Salat:

Pflücksalat und Ruccola aus dem Garten, Cocktailtomaten, geröstete Pinienkerne, Sauce aus Feigensenf, Balsamessig, Olivenöl, Salz und Pfeffer

Kräuter-’Butter’:

125g Alsan, 1 Hand voll Kräuter aus dem Garten (Basilikum, Oregano, Salbei, Rosmarin, Ruccola) leicht zerrupfen und zusammen mit grobem Salz kurz im Mixer pürrieren bis die Kräuter zerkleinert und gut verteilt sind. Butter kalt stellen.

Spargelragout:

1,5 kg Spargel

250 ml Soja-Sahne

2 EL Zitronensaft

4 TL Stärke

4 TL Senf (mittelscharf)

1 TL Merrettich

4 EL Hefeflocken

100 ml Weißwein

Salz

Estragon nach Geschmack

Für die Spargelragout Sojasahne, Zitronensaft, Senf und Merrettich verrühren und erhitzen. Stärke in etwas Wasser glatt rühren und in die Flüssigkeit einrühren. Mit 2-3 TL beginnen und mehr zugeben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. (Vorsicht, es dauert etwas bis die Sauce dickflüssiger wird.)

Den Weißwein hinzufügen. Mit Zitronensaft, Salz und Estragon würzen.

Die Sauce schmeckt leicht und frisch, dabei doch cremig und sehr geschmackvoll. Vielleicht ist sie besser als Sauce Hollandaise – probiert’s aus. Sie ist ausserdem schnell gemacht, cholesterinfrei und nicht so fett – was will man mehr?

Den Spargel schälen, in mundgerechte Stücke schneiden und in Salz-Zucker-Wasser kochen. Dazu passen Spaghetti, aber auch kurze Ausformungen. Pasta al dente kochen und direkt mit dem Spargel-Ragout mischen.

Zum Nachtisch gibt es eine leckere Kombi aus Schokoladen-Muffins, Vanille-Sahne und Erdbeer-Minz-Sauce – yummy

400g Mehl

220g Zucker

1P. Vanillezucker

2 TL Backpulver

1 Pr. Salz

50ml Caramel Sirup

100g Zartbitter Schokolade

50 ml Ahornsirup (Alt. durch Stevia ersetzen)

150 g Alsan

250ml Wasser

50ml Soja-Sahne

1 Schälchen Erdbeeren

Zucker oder Stevia nach Geschmack

5-8 Minzblättchen (je nach. Größe)

1 Soja-Sahne zum aufschlagen

1 P. Vanillezucker

1 P. Sahnesteif

Zubereitung:

Alle trockenen Zutaten vermischen. Alsan und Schokolade zusammen im Wasserbad schmelzen und dazu geben. Sirupe, Wasser und Soja-Sahne hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren. In 20 Backförmchen füllen und bei 160 Ober-Unter-Hitze ca. 25 Min. backen.

Soja-Sahne (schlagbare) mit 1. P. Vanillezucker und Sahnesteif schlagen und kalt stellen.

Erdbeeren putzen und waschen. Mit Zucker/Stevia und Minze pürieren und kalt stellen.

Muffins mit Sahne und Erdbeer-Sauce servieren und geniiiieeeßen – so lecker!

Andrea Spang hat viele interessante Informationen und Rezepte für’s vegane Leben zusammengetragen. Ihr findet sie hier: goveggiegogreen.wordpress.com

Auch interessant: https://www.taomagazin.de/bei-diesem-wetter-eis-aber-bitte-vegan/