Wie Du deinen Widerstandsgrad bei deinen Absichten zur Realisierung finanzieller Themen bestimmst

Allgemein kann schon gesagt werden, dass, je höher ein Ziel angesetzt ist, desto stärker der Widerstandsgrad ist und je niedriger man das Ziel ansetzt, desto geringer ist der Grad. Das trifft wahrscheinlich auf alle Ziele zu, welche in irgendeiner Weise mit Erfolg assoziiert sind. Je höher ein Ziel gesteckt ist, desto mehr braucht es wohl auch an Energie, welche über einen längeren Zeitraum konstant aufrechterhalten werden muss. Das macht es wahrscheinlich auch so herausfordernd große Ziele zu erreichen.

Darum ist es aus meiner Sicht sinnvoll, wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht, zu Beginn etwas niedriger zu beginnen.

Natürlich findet alles, was ich hier vorschlage, schriftlich statt. Möglich ist auch ein Aufnahmemodul, welches es ja mittlerweile in jedem PC gibt.

Die Vorgehensweise ist sehr einfach.

Die gewählte Absicht wird aufgeschrieben. Die innere Resonanz auf die Absicht wird ebenfalls aufgeschrieben. Die gewählte Absicht wird wieder aufgeschrieben. Die innere Resonanz ebenfalls wieder. So geht das in einem fort bis innerlich kein Einwand mehr auftaucht und Neutralität oder Frieden gegenüber dem Gedanken existiert. Etwas intensiver wird die ganze Sache, wenn die gewählte Absicht laut ausgesprochen wird und nur die innere Resonanz aufgeschrieben wird. Noch etwas intensiver kannst du es gestalten, indem Du die gewählte Absicht 2-mal laut aussprichst und die innere Resonanz wiederum aufschreibst. Du machst es solange bis der neue innere Glaube fest verankert ist.

Ich gebe Dir hier einmal verschiedene Schwierigkeitsstufen in ansteigender Folge:

„Ich tue das was nötig ist, um jeden Monat 100 Euro zu verdienen.“

„Ich tue das was nötig ist, um jeden Monat 500 Euro zu verdienen.“

„Ich tue das was nötig ist, um jeden Monat 1000 Euro zu verdienen.“

„Ich erlaube mir jeden Monat 1000 Euro zu verdienen.“

„Ich erlaube mir jeden Monat 2000 Euro zu verdienen.“

„Ich erlaube mir jeden Monat 3000 Euro zu verdienen.“

„Ich erlaube mir jeden Monat 3000 Euro zu haben.“

„Ich erlaube mir jeden Monat mit Leichtigkeit 3000 Euro zu haben.“

„Ich erlaube mir jeden Monat mit Leichtigkeit 5000 Euro zu haben.“

„Ich erlaube mir jeden Monat 10 000 Euro zu haben.“

„Ich habe jeden Monat 100 000 Euro.“

„Ich habe jeden Monat mindestens 1 000 000 Euro.“

Unser Kolumnist Christoph Simon ist Coach, Aufstellungsleiter und Autor in Berlin.

