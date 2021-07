Wussten Sie, dass das Wort Krise aus dem Griechischen (krisis) kommt und mit „Entscheidung“ oder „Wendepunkt“ übersetzt werden kann? In diesem Sinne möchte ich Ihnen ans Herz legen, alles Ihnen Mögliche daran zu setzen, in diesen Zeiten des Wandels in einem körperlich und psychisch stabilen Zustand zu bleiben.

Selbstverständlich haben auch Emotionen wie Angst, Trauer und Wut ihren Platz und dürfen durchlebt werden.

Wir wissen jedoch, dass unsere Hunde emotional sehr eng mit uns verbunden sind und so ist es nur verständlich, dass ein emotional labiler Dauerzustand an unseren besten Freunden nicht spurlos vorübergeht. Ich möchte Ihnen daher ein paar einfache Tipps ans Herz legen, wie Sie sich und parallel auch Ihren geliebten Vierbeiner mit einfachen Mitteln und Alltags-Ritualen immer wieder in die Balance bringen können.

Blüten und Essenzen zur Seelenpflege können Tier & Mensch gemeinsam nutzen, um ausgeglichener zu werden.

Fühlen Sie einmal nach, welche feinstofflichen Mittel für Sie und Ihren Hund passend sein könnten. Im Handel finden Sie ein Riesenangebot. Sie können dabei nichts falsch machen – vertrauen Sie sich und hören Sie auf Ihre Intuition!

Bachblüten bei

Angst: Mimulus, Rock Rose, Aspen, Cherry Plum, Red Chestnut

Einsamkeit: Heather, Water Violet, Impatiens

Mutlosigkeit und Verzweiflung: Crab apple, Elm, Larch, Pine, Oak, Star of Bethlehem, Sweet Chestnut, Willow

übergroßer Sorge um das Wohl anderer: Chicory, Vervain, Beech, Vain, Rock Water

sehr großer Hoffnungslosigkeit: Gorse

Australische Buschblüten

„Overcome“ – zum Sprühen in die Aura, unter die Zunge oder auf die Haut.

Thema: Von der Angst über die Sicherheit und das Selbstvertrauen in die Tat kommen.

Wild Earth Tieressenzen: „Chimpanzee“

Hilft dabei, sich mit der Einfachheit und der Freude zu verbinden, am Leben zu sein. Nährt die Verbindung mit anderen und unterstützt diejenigen, die sich schüchtern oder wenig selbstbewusst fühlen. Hilft dabei, sich selbst vollständig im Menschsein zu akzeptieren. Unterstützt Verspieltheit, Neugier und den Selbstausdruck. Fördert das Gefühl, in einer harmonischen Gemeinschaft zu leben.

South African Power Essences

„Calm the Mind essence“

Thema: In einer instabilen Welt, in der selbst die Dinge im Fluss sind, von denen wir bisher geglaubt haben, dass sie in Stein gemeißelt wären, in der Treibsand unsere Stabilität untergräbt und nichts mehr wirklich sicher ist, kann die Unterbrechung der täglichen Routinen unser gesamtes Fundament ins Wanken bringen.

Ätherische Öle sind die Essenz, die Seele der Pflanzen

Sie werden aus Blättern, Blüten, Wurzeln, Hölzer und Harzen destilliert. Sie wirken auf Körper, Geist und Seele, sowohl beim Menschen, als auch bei Tieren. Voraussetzung hierfür ist die absolute Reinheit der Öle. Da die Akzeptanz der Tiere zum jeweiligen Duft entscheidend ist, macht es Sinn, die Hunde mit einigem Abstand an der geschlossenen Flasche schnuppern zu lassen und deren Reaktion zu beobachten. Wenn ätherische Öle in einem Kaltvernebler diffundiert werden, sollten Hunde und auch Katzen stets die Möglichkeit haben, den Raum verlassen zu können.

Nachfolgend ein paar Empfehlungen zur Stabilisierung der emotionalen Balance:

Angst: Muskatellersalbei, Rose, Melisse, Jasmin, Römische Kamille, Neroli, Weihrauch, Mandarine

Stress/Nervosität: Lavendel, Baldrian, Ylang Ylang, Rose, Sandelholz, Zeder, Weihrauch, Rosenholz

Schock: Melisse, Neroli, Pfefferminze

Trauer: Bergamotte, Orange, Grapefruit, Limette, Rose, Melisse, Jasmin

Depression: Basilikum, Bergamotte, Jasmin, Melisse, Rose, Ylang Ylang

Räucherwerk

Hierbei handelt es sich um Pflanzen oder Harze, die in zerkleinerter, getrockneter Form z.B. auf einem Sieb mit der Hilfe eines Teelichtes vorsichtig verbrannt werden. Viele Tiere lieben den dabei entstehenden Rauch und suchen seine Nähe. Sollte dies nicht der Fall sein, muss das Tier den Raum verlassen dürfen und es sollte anschließend gut gelüftet werden. Entspannende Pflanzenteile sind Lavendel- oder Rosenblüten. Sandelholz und Myrrhe erden und Weihrauch sorgt für eine meditative Stimmung und reinigt außerdem energetisch.

Gesunde Ernährung und Vitalstoffe in diesen Zeiten

Stress sorgt für einen erhöhten Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. In Zeiten großer emotionaler Belastung sollten Hund & Mensch ganz besonders gut mit sämtlichen B-Vitaminen, Vitamin C, Vitamin D + K, Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien versorgt sein, um starke Nerven und ein gutes Immunsystem zu behalten. Eine ausgewogene Zellnahrung durch wertvolle Vitalstoffe und eine gesunde, frische Ernährung sind enorm wichtig, um körperlich und nervlich stabil zu bleiben. Setzen Sie sich in die Sonne und essen Sie ein Stück Ananas und eine Orange – das erhellt das Gemüt!

Schlaf

Eine erholsame Nachtruhe ist zu allen Zeiten die Basis-Voraussetzung für Kraft und Ausgeglichenheit. In meinem Buch „Schlafen wie ein Engel“ habe ich eine Vielzahl an Ratschlägen und Anregungen zusammengefasst, um den Lesern zu einem gesünderen Schlaf zu verhelfen.

Gehen Sie mit Ihrem Hund täglich in den Wald und atmen Sie die heilenden Terpene der Bäume ein. Beobachten Sie die Vögel und Eichhörnchen, erleben Sie bewusst den Anblick von Blüten, Schmetterlingen und den Sonnenstrahlen, die sich in den Tautropfen der Spinnengewebe spiegeln. Lauschen Sie dem Plätschern des Baches und dem Klopfen der Spechte. Fühlen Sie die Dankbarkeit beim Anblick der Schönheit von Mutter Erde, die uns immer kostenlos zur Verfügung stehen wird.

Und sonst so?

Schauen Sie sich lustige Filme an und lassen Sie sich und Ihre Tiere von sanften Klängen berieseln. Tiere lieben Musik genauso wie wir. Wenn wir uns täglich eine gemeinsame Auszeit nehmen, in denen wir meditieren oder einfach bei schöner Musik bewusst ein- und ausatmen, werden sie es uns danken. Im Internet gibt es ein großes Angebot an wohltuender Entspannungsmusik, teilweise sogar in der harmonischen Frequenz von 432 Hz.

Nehmen Sie sich in diesen Zeiten ein Beispiel an Ihrem Hund, der im Hier und Jetzt lebt. Er denkt nicht an gestern und hat keine Angst vor morgen, sondern gibt sich gelassen dem Fluss des Lebens hin. Haben auch Sie Vertrauen – nehmen Sie an, was nicht zu ändern ist und stehen Sie mutig dafür ein, was in Ihrer Hand liegt.

Ich wünsche Ihnen für die nächste Zeit viel Kraft, Energie und Visionen für eine wundervolle Zukunft

Susanne Orrù-Benterbusch

Unsere Kolumnistin Susanne Orru-Benterbusch ist ausgebildete Tierheilpraktikerin und in eigener Praxis in Marl (Nordrhein-Westfalen) tätig. Seit Ende der 1990er-Jahre beschäftigt sie sich intensiv mit alternativer Medizin. Besonders liegt ihr am Herzen, den Tierbesitzern naturheilkundliches Fachwissen zu vermitteln, damit diese eigenverantwortlich die Gesundheit der Tiere erhalten können. Sie bietet dazu Seminare speziell für Hunde- und Katzenbesitzer an.

www.susanne-orru-benterbusch.jimdo.com

