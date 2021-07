Ach ja, dein Heilpraktiker oder Arzt hat so ein Bioresonanz-Gerät und hat dich damit auch schon behandelt?

Ich durfte vor mindestens 20 Jahren die Erfahrung mit einem großen Bioresonanzgerät und seinen tollen Wirkungen mit Frequenzen machen. Und so sprach mich im März diesen Jahres das mir angebotene kleinste Bioresonanzgerät der Welt sofort an. Dieses neuartige medizinische Gerät des 21. Jahrhunderts war genau das, was mir fehlte.

Was hat das mit der Sichtbarkeit zu tun? Bioresonanz und Sichtbarkeit, geht das?

Klar hat ein auf den ersten Blick medizinisches Gerät, das für die Schmerztherapie, bei Migräne, Rückenschmerzen usw, Depressionen und den damit verbundenen Schlafstörungen beworben werden darf, nichts mit meiner Sichtbarkeit zu tun, denkst du.

Aber weit gefehlt. Dieses Zaubergerät, wie ich es liebevoll nenne, vermag dich in allen Lebenslagen zu unterstützen. Ob du ein Vorstellungsgespräch hast und hier mit Selbstsicherheit deine Wünsche anbringen willst, ob du in die Sichtbarkeit möchtest und nur die Menschen anziehst, die auch zu dir passen, ob du an deinem Gewicht, an deinem Bankkonto, deinem Haus, Garten, Pflanzen oder Tier etwas Gutes tun willst, alles ist hier möglich.

Ein Lächeln in Kindergesichter zaubern und den Familien Harmonie in ihren Alltag zurückbringen, das ist meine Berufung, mein Herzensanliegen.

Doch wie erfahren die Menschen von meinem Wissen, meinen Lernstrategien für Kinder und meinem Coaching, wenn es zu Hause einfach nicht mehr laufen will, ADHS den Alltag durcheinanderwürfelt und das Lernen deines Kinders zur Qual wird, usw.

Es gibt so viele Themen, die in einer Familie eine große Rolle spielen.

Aber wie schaffe ich es, dass man mich kennenlernen kann?

Die Zeit hat sich gewandelt und entweder ich bleibe im D-Zug sitzen und beklage mich, weil ich nicht schnell genug am Ziel komme oder ich steige um.

Und ich bin umgestiegen. Habe mich in die Flut der medialen Welt gestürzt und viel gelernt. Meine Lernerfahrungen haben mich geprägt, haben mir immer mehr meinen eigenen Weg gezeigt.

Ich habe Kurse belegt, weil man mir versprochen hat, dass ich nur durch diesen oder jenen Kurs in die Sichtbarkeit komme. Habe gelernt, wie man die Kamera richtig einsetzt, habe Online-Kurse für Schulkinder erstellt, Lernprogramme, ADHS-Programme, doch sie liegen in der Schublade.

Doch das hat seit dem März 2021 ein Ende.

Seitdem bin ich in der Sichtbarkeit, seitdem haben viele Menschen die Möglichkeit an dieses Wissen heranzukommen und zu lernen, wie auch sie nicht nur ihre Herzensaufgabe für sich erkennen, sondern auch endlich in die Welt hineinkommen.

Und wenn du mehr erfahren willst, wenn du dich begeistern willst für das Neue der neuen Zeit, dann melde dich gerne bei mir www.harmonieindir.de

Herzliche Grüße

Christine Weidner

