Aber was nützt es, erfolgreich zu sein, wenn man nicht auch glücklich ist?

(frei übersetzt Bibel, Lukas 9:25)

Erfolg wurde in unserer Gesellschaft zur Zeit des Wirtschaftswunders wichtig. Die Menschen wollten für sich und ihre Familien mehr schaffen, als nur das nackte Überleben zu sichern. Die Erwachsenen der 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts hatten Krieg, Entbehrung und teilweise auch Hunger erlebt.

Nun sollte es aufwärts gehen: Fernseher, Auto, Urlaubsreise, schöne Kleider, das waren die Wünsche dieser Zeit.

Später kamen dann noch das Haus, das Pferd und die Yacht hinzu. Wer darüber verfügte, galt als erfolgreich. Nicht zuletzt nutzte auch die Werbung diese Sehnsuchtspunkte.

Allerdings hatte der Erfolg auch seinen Preis. Herzinfarkt oder Magengeschwür wurden zum Synonym für Krankheiten, mit denen ein erfolgreicher Manager zahlte.

Irgendwann kam es zu einer Wende – sogar im Managementbereich großer Firmen.

Plötzlich waren andere Kategorien gefragt: Work-Life-Balance und Achtsamkeitstrainings wurden wichtige Begleiter für erfolgreiche Menschen.

Und doch sind auch heute viele – gerade Selbständige – noch im Hamsterrad gefangen: Erfolgreich sein, genug Geld für die Familie und Mitarbeiter verdienen, ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit und die eigene Seele.

Nicht zufällig gibt es heute viele Menschen mit dem Burn-Out-Syndrom, weil sie ausgebrannt sind und erst einmal eine Pause und auch eine Neuorientierung des eigenen Weges benötigen.

Ein anderes Thema ist das Bore-Out-Syndrom.

Menschen bleiben an erfolgreichen Positionen, obwohl sie von der Tätigkeit gelangweilt sind, aber keine Möglichkeit sehen, etwas an ihrer Situation zu ändern – die sogenannte Komfortzone wird nicht verlassen, weil die Angst vor Unsicherheit zu groß ist.

Und dabei gibt es viele Möglichkeiten, sein Leben zu ändern. Manchmal reichen kleine Korrekturen, um wieder Spaß an der Arbeit zu bekommen, manchmal ist allerdings auch eine große Veränderung nötig, um das Leben erfolgreicher, glücklicher und entspannter zu genießen.

Dazu ist es manchmal nötig, in den Keller unserer Seele hinabzusteigen und zu schauen, woher haben wir eigentlich unsere Glaubenssätze? Basiert das, was wir tun, wirklich auf unseren eigenen Wünschen oder leben wir die Wünsche anderer aus, z.B. die unerfüllten Wünsche unserer Eltern.

Wichtig ist in Situationen, in denen wir erfolgreich aber nicht glücklich sind, ist es auch, zu schauen: Gibt es vielleicht Talente in uns, die noch nicht gelebt werden? Gibt es Träume, die wir als Kinder oder Jugendliche hatten, die wir aber aus „praktischen Erwägungen“ an die Seite geschoben haben?

Für Veränderungen ist es nie zu spät!

Es gibt viele Beispiele von Menschen, die noch mit 40, 50 oder auch 60 Jahren ein neues Business begonnen haben und sagen: „Eigentlich hat mich dieses Thema schon mein ganzes Leben begleitet.“

Gern begleite ich Dich auf dem Weg zu mehr glücklichem Erfolg und erfolgreichem Glück!

Um einen Termin mit mir zu vereinbaren, kannst Du mich anrufen 0170 – 9314441

eine Mail schicken: info@gluecklich-coachen.de

oder direkt hier buchen: https://gluecklich-coachen.de/coaching-buchen/