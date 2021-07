Am 15. Juli ist es so weit! Da findet der erste Feelgood-Geld-Abend mit Christoph Simon statt! Im April und Mai veranstaltete „Feelgood-Festival goes Zoom“ zwei erfolgreiche Online-Workshops: „Geldcoaching“ und „Gesundes Geldbewusstsein“ mit Christoph Simon.

Nun gibt es einmal im Monat ein Online-Treffen, bei denen die Teilnehmer schauen können, wie sich ihr eigenes „Geldbewusstsein“ entwickelt und welche Auswirkungen diese Veränderung auf ihre finanzielle Situation hat.

Wie wichtig ist Geld?

titelte die FAZ vor einiger Zeit und fährt fort:

Wir reden nicht gerne darüber – schon gar nicht in Gehaltsverhandlungen. Am liebsten sagen wir, dass es uns nicht interessiert. Dabei ist es die Grundlage unseres Lebens. Warum löst es so verschiedenartige Emotionen aus? Welche Rolle sollte es bei der Berufswahl spielen? Und wie lernt man, souverän damit umzugehen? Eine Geschichte über Geld.

Christoph Simon verfügt über ein schier unerschöpflichen Wissen und eine absolute Methodenfülle im Bereich Coaching – vor allem zum Thema Geld und Finanzen. Damit leistet er an diesem Abend Unterstützung, wenn es einmal bei der Entwicklung haken sollte.

Zum Feelgood-Geldcoaching mit Christoph Simon gibt es diese Teilnehmerstimme von Christian Schmidt:

Großes Lob für Euren Kurs. Ich bin absolut begeistert. Vielen Dank!

Falls Ihr den Kurs nochmal macht, mache ich gerne für Euch Werbung in meinem Freundeskreis.

… und von Sabine:

Du, Christoph hast mir so viele großartige Anregungen in dem Workshop gegeben, um die Geldbeziehung mit mir selbst zu klären. Meiner Wahrnehmung nach seid ihr beide sehr auf die Fragen und Anliegen der verschiedenen Teilnehmer des Workshops und auch auf meine eigenen eingegangen. Ihr habt beide einen sehr guten, angenehmen und respektvollen Kommunikationsstil. Das ist einfach toll! Du, Ursula bist eine wundervolle Organisatorin!

Sei bei diesem ersten Feelgood-Geld-Abend dabei! Auch wenn Du bisher noch nicht an einem der Geldworkshops bei Christoph Simon teilgenommen hast!

Unser Kolumnist Christoph Simon ist Coach, Aufstellungsleiter und Autor in Berlin.

Hier findest Du weitere Informationen über ihn:

http://www.berlincoaching.com

http://www.finanzielle-freiheit-mit-eft.de

http://www.thetahealingberlin.eu

