Dieses faktenreiche Buch möchte über den Strahlenstreit und die Gefahren und Auswirkungen der 5 G Technik auf Mensch und Natur aufklären. Denn die starke Mobilfunkstrahlung macht zunehmend mehr Menschen krank. Schon mindestens zwei Prozent der deutschen Bevölkerung gelten heute als elektrosensibel. Und auch an Tiere und Pflanzen zeigen sich immer öfter Erkrankungen und nachhaltige Schädigungen.

In „5G-Wahnsinn“ informiert der angesehene Physiker Prof. Dr. Klaus Buchner über Hintergründe und Gefahren des Mobilfunks insbesondere auch des neuen 5G-Standards. Dazu zieht der ehemalige Europaabgeordnete zusammen mit der Umweltmedzinerin Dr. med. Monika Krout seriöse Studien und Fallbeispiele heran, über die bisher kaum berichtet wurde.

Man bekommt ein gutes Verständnis dafür, wie diese Technologie funktioniert. Es schafft Klarheit darüber, was es mit den Grenzwerten auf sich hat. Es überrascht mit wirklich guten und verständlichen Erklärungen über die Auswirkungen auf den Menschen. Überraschend deshalb, weil man es sich kaum vorstellen kann, wie tiefgreifend die von 5G ausgehende Mikrowellenstrahlung auf unseren Körper ist. Selbst auf Immunsystem und Viren hat diese Strahlung einen gravierenden Einfluss. Das stimmt nachdenklich. Der Leser bekommt Fakten geliefert, dessen man sich im Verlauf des Lesens nicht mehr entziehen kann. Denn es gibt keinen Lebensbereich, auf den 5G keinen destruktiven Einfluss hat. Die Natur und die Tierwelt sind ebenfalls massiv betroffen.

Es ist höchste Zeit zu Handeln! Denn in Sachen Strahlenbelastung ist es bereits 10 nach zwölf . Denn 6G und 7G sind bereits in Planung.

„Die rückständige Technologie und die heutige völlig überhöhte Strahlung können wir uns nicht mehr leisten. In anderen Ländern wird schon längst auf die niedrig strahlende modernere Mobilfunktechnik umgestellt.“ (Prof. Dr. Klaus Buchner)

Prof. Dr. Dr. habil. Klaus Buchner (geb. 1941) studierte Physik in München. Er erwarb in Edinburgh (Schottland) sein „Diplom in der Physik der Elementarteilchen“. Ab 1965 arbeitete er u. a. am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik in München. Dort promovierte er in Physik. Auch am europäischen Forschungszentrum CERN in Genf war er tätig. Seine Forschungen führten ihn auch an die Universitäten in Kyoto (Japan) und Chandigarh (Indien). Von 1973 bis zu seiner Pensionierung 2006 war Klaus Buchner zuerst Dozent.

Später war er Professor an der mathematischen Fakultät der Technischen Universität München. Seit 1979 ist er Mitglied der wissenschaftlichen Akademie Accademia Peloritana dei Pericolanti in Messina. 1992 erhielt er die Goldene Verdienstmedaille der Universität Breslau. Seit über 20 Jahren berät er im Strahlenstreit Mobilfunk-Bürgerinitiativen. Er hält heute deutschlandweit Vorträge über den 5G-Mobilfunk. Klaus Buchner war von 2014 bis 2020 Abgeordneter des Europäischen Parlaments für die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP). Er lebt heute in München.

Über die Umweltmedizinerin Dr. med. Monika Krout

Dr. med. Monika Krout (geb. 1963) studierte Medizin in Marburg. Nach ihrer Promotion war sie mehrere Jahre als Ärztin in der Abteilung für Kinderonkologie an der Kinderklinik der Universität Köln tätig. Forschungsstipendien am renommierten Münchner Max-Planck-Institut und am UTHealth (University of Texas Health Science Center) in Houston erlaubten ihr den Ausbau ihrer Kenntnisse in den Bereichen Onkologie und Hämatologie. Seit 1993 betreibt sie als Fachärztin für Allgemeinmedizin eine naturheilkundlich orientierte Praxis in Aachen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit sind Forschungen zu Elektrohypersensibilität. Insbesondere untersucht sie den Zusammenhang von Mobilfunkstrahlung und Herzratenvariabilität.