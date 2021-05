Dieser Workshop ist eine Einführung in die Rider / Waite Tarot Karten. An diesen Abenden geht es um die Zuordnung der kleinen Arkana zu den Elementen und um die Bedeutung der großen Arkana. Im ersten Teil des Workshops besprechen wir in der Gruppe einfache Legesysteme, die in Alltagssituationen hilfreich sind.

Im zweiten Teil vertiefen wir die Deutungsmöglichkeit der Karten. Iris Kirsch stellt Schutz- und Zeitkarten vor. Ergänzt wird dieser Workshop durch Phantasiereisen mit den einzelnen Kartenbildern, um einen intuitiven Zugang zu entwickeln.

Seit gut 15 Jahren ist Iris Kirsch in eigener Praxis als lebensberatende Astrologin tätig. Ergänzend bietet sie die Tarot-Kartenlegung an. Nach einer zusätzlichen, vierjährigen Ausbildung zur Energietherapeutin – Methode nach Dr. Barbara Ann Brennan – arbeitet sie mit dem menschlichen Energiefeld. Dieses trägt alle Informationen unseres bisherigen Lebens in sich und ein wesentlicher Schlüssel zur Gesundheit ist.

Ihr besonderes Anliegen ist, behutsam und einfühlend durch den jeweiligen Heilungsprozess zu begleiten. Eine vertrauensvolle Lebensberatung liegt ihr hierbei sehr am Herzen.

Iris Kirsch bietet Ausbildungen zur Energietherapeutin sowie im Bereich Tarot an.

Sie schreibt für das taomagazin die monatliche Astro-Prognose.

Hier gibt es weitere Informationen zu Iris Kirsch: www.trigon-astrologie.de

Das erste Modul des Tarot-Workshops findet am 10.. und 24. Juni 2021 statt.

Das zweite Modul findet am 08. und 22. Juli statt.

Wo? Bei Zoom!

Hier anmelden: https://feelgood-festival.de/tarot-workshop-mit-iris-kirsch/