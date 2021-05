Dieses Buch über das Leben ist ein Herzensbuch. Es kann mit dem Herzen verstanden werden. Und dennoch werden die großen Sachverhalte so erklärt, dass auch der menschliche Verstand berührt wird. Denn alles folgt im Leben einer größeren Ordnung und ist eingebettet in einen höheren, göttlichen Sinn.

Die Geschichte von Mari

Es ist die Geschichte von Mari. Sie erhält im letzten halben Jahr ihres Lebens das Geschenk, in ihren Träumen zu ihrem wahren Selbst in die geistige Welt zu reisen. Dort darf sie erkennen, dass wir so viel mehr sind, als wir uns vorstellen können. Wir sind unsterbliche unendliche Seelen.

Als Bewohnerin zweier Welten trifft Mari ihren Geistführer sowie Mitglieder ihrer Seelenfamilie. Sie begreift, warum bestimmte Menschen und Erlebnisse für ihre Entwicklung unverzichtbar waren und welche Aufgaben ihre Seele sich vorgenommen hatte.

Dieses Buch ist eine wunderbare Erzählung. Sie ist voller Liebe und Weisheit geschrieben. Eine Lebensgeschichte wird hier offenbart, die vom Leben, vom Sterben und von der Zeit zwischen den Leben erzählt. Und sie erzählt davon, wie alles mit allem zusammenhängt und miteinander verbunden ist.

Über die Autorin und weitere Mitwirkende

Tina Baumgartner ist Heilpraktikerin, Erzieherin, zertifizierte klassische Homöopathin, sowie CEASE Therapeutin und lebt in Erlangen/Mittelfranken, wo sie mit ihrem Mann Robert seit 2007 eine Naturheilpraxis führt. Ihre Herzensberufung ist die ganzheitliche Unterstützung von Kindern, insbesondere den Kindern der Neuen Zeit . Ihre beiden mittlerweile erwachsenen Söhne sind ihr hier die liebsten und wichtigsten Lehrmeister.Die Fragen nach den spirituellen Hintergründen von Behinderung, Krankheit und Schicksal, dem Lebensplan, dem Tod und dem Danach ließen sie nicht mehr los. So begann sie, ihre von Kindheit an vorhandene Hochsensibilität und Medialität endlich zu akzeptieren und weiterzuentwickeln.

Ihr Herzenswunsch ist es, Menschen auf ganz lebensnahe, praktische Weise gelebte Spiritualität in Form von Emotion zugänglich zu machen. Denn wir sind viel mehr, als uns bewusst ist, wir sind ein Ausdruck von Gott, wir sind ewige Seelen.

Herausgeber: ; Neuerscheinung Edition (1. November 2021) Smaragd Verlag ; Neuerscheinung Edition (1. November 2021)

Broschiert: 200 Seiten, 16,90 €

ISBN-10: 3955312011

ISBN-13: 978-3955312015

