Dieses Buch regt zum Nachdenken an. Gerade in der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, wenn man etwas bewirken und verändern möchte. In dem Buch gibt es Heilgebete. Und die Autorin erklärt gut, wie man sich zum WIR Bewusstsein einschwingen kann.

Es geht um ein neues Wir-Bewusstsein

„Lichtenergie und Heilgebete für ein neues WIR-Bewusstsein“ – das ist es doch, worum es geht. Gerade im Moment ist es besonders wichtig. Denn im Moment wird unser Leben und unsere Gesellschaft auf den Kopf gestellt. Warum das vom ICH zum WIR so wichtig ist und wie jeder von uns vom ICH zum WIR kommen kann – das schildert Zora in diesem Buch. Es ist voller Lichtenergie und Liebe mit wundervollen Übungen und noch weiteren Heilgebeten.

Viele Menschen vermissen ein harmonisches, verständnisvolles und konstruktives Miteinander im Leben

Sie sehnen sich nach einem Denken, Fühlen und Handeln, das Erfüllung und Sinn schenkt und den egoistischen Strukturen unserer Zeit Einhalt gebietet.

Doch dem Menschen stehen machtvolle Werkzeuge zur Verfügung, die dem eigenen Leben wieder Sinn verleihen und konkret etwas für die ganze Welt tun. Es ist das sogenannte WIR-Bewusstsein, das jeder Mensch in sich trägt, um ein neues Miteinander zu kreieren, wobei das in ihm angelegte und wichtige ICH-Bewusstsein dabei nicht ausgemerzt, sondern sinnvoll ergänzt wird.

Zora Gienger beschreibt und erklärt das harmonische Miteinander dieser beiden Bewusstseinsanteile im Menschen

Sie zeigt Wege, wie jeder Mensch ins WIR-Bewusstsein gelangen kann.

Lichtübungen und Heilgebete sind ein Schlüssel, um dieses neue WIR-Bewusstsein dauerhaft in jedem von uns zum Leben zu erwecken.

Die beschriebenen Übungen sind einfach auszuführen und öffnen den Weg für einzigartige Veränderungen, denn das WIR-Bewusstsein ist tatsächlich in der Lage, das eigene Leben wie auch die Welt zu verändern. Vor allem hilft es, sich mit dem Dasein auszusöhnen und ganz neue, wegweisende Perspektiven einzunehmen, die der Menschheit, dem Planeten sowie dem gesamten Universum dienlich sind.

Eine Einladung zu einer großartigen Erkenntnis, die ins tägliche Leben integriert werden kann und wahre Wunder möglich macht.

Lichtenergie und Heilgebete für ein neues WIR-Bewusstsein

Zora Gienger

Herausgeber: ‎ Smaragd Verlag; Neuerscheinung Edition (11. Januar 2021)

Broschiert: ‎ 120 Seiten / 15,– €

ISBN-10: ‎ 3955312003

ISBN-13: ‎ 978-3955312008