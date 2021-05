Dawn Baumann Brunke nimmt uns mit auf eine magische und geheimnisvolle Reise durch die grenzenlosen Formen des Bewusstseins. In diesem Buch enthüllt sie faszinierende Perspektiven um die großen Geheimnisse des Lebens. Das Buch durchleuchtet Leben und Tod aus der Sicht vieler Tiere, durch die Brille der fein entwickelten Spiritualität und der klaren Ausdrucksweise der Autorin. Es ist wie ein eintauchen in ein Meer aus multidimensionalen Möglichkeiten um den wahren Sinn von Leben und Tod zu verstehen.

Als Dawn Baumann Brunke Herausgeberin einer Zeitschrift für Gesundheit, Wellness und Spiritualität. wurde, fiel ihr ein Artikel einer Autorin aus Anchorage in die Hände, die mit Tieren sprach. Die Vorstellung gefiel ihr und so interviewte sie die Frau und fand heraus, dass es noch mehr dieser »Tierkommunikatoren« gab, die ihre eigenen Gedanken beiseitelegen und sich dadurch in die Gedanken, Gefühle und das Bewusstsein anderer Lebewesen hineinversetzen und wie bei einer normalen Unterhaltung mit ihnen kommunizieren können.

Ganzheitlich die Welt betrachten

Ganzheitlich die Welt zu betrachten und vor allem herauszufinden, wie unterschiedliche Kulturen Sprache, Kunst und Religion nutzen, um über Spirituelles zu reden und es zu verstehen, hatte die Autorin und Hundehalterin schon immer interessiert. Der Gedanke die Welt aus der Sicht eines Tiers zu wahrzunehmen, war für sie eine faszinierende Vorstellung. Sie nahm Kontakt zu anderen Kommunikatoren auf und schrieb ein paar Artikel darüber, während sie sich immer wieder Fragen stellte: Über welche Dinge reden Tiere? Welches besondere Wissen oder Weisheiten besitzen sie? Was halten sie von uns Menschen? Wenn sie uns mitteilen könnten, was sie uns wissen lassen wollen, was wäre es?

Einige der Tierkommunikatoren ließen sie sogar durch sie Tiere interviewen.

Sie stellte Pferden und Lamas, Hunden und Katzen, Delfinen und Walen Fragen und war davon überzeugt, dass die meisten der Kommunikatoren echt waren und ihre Gespräche aufrichtig führten. Aber eine Frage blieb: Wie »real« ist es mit Tieren zu sprechen? Als sie begann ein Buch darüber zu schreiben, wurde sie von der Journalistin zur Forscherin, von der Zweiflerin zur faszinierten Reisenden in eine neue Welt. Sie wechselte von Ungläubigkeit zu Staunen und zu plötzlicher Erleuchtung – und fiel dann wieder in die Unsicherheit zurück. Allmählich machte sie bei der Kontaktaufnahme mit Tieren ihre eigenen Erfahrungen und konnte nachvollziehen, was die Kommunikatoren berichteten. Sie musste nur einen inneren Schalter umlegen, die Augen schließen, oberflächliches Geschnatter im Kopf loslassen und sich sanft und mit offenem Herzen konzentrieren um Tiere auf eine sehr intime Weise kennenzulernen, auf einer Ebene auf der man Gefühle, Gedanken und Vorstellungen teilt.

Sie entwickelte die Fähigkeit Gefühle, Bilder und Sinneswahrnehmungen in Worte zu fassen

Diese strömten durch ihr Bewusstsein, während sie auf tieferen Ebenen die Verbindung mit Tieren aufnahm. Anfangs war es eine ziemlich mühsame Angelegenheit. Denn sie kämpfte mit Selbstzweifeln, redete sich ein, sie hätte eine blühende Fantasie oder würde Dinge projizieren. Doch ihre eigenen Hunde halfen ihr gern. Meistens griffen sie dann ein, wenn sie es am wenigsten erwartete. Das war gut, um die Fesseln ihrer überholten und einengenden Überzeugungen zu sprengen, denn immer noch war sie eine Zweiflerin, und bat um Beweise dafür, dass das, was sie von den Tieren hörte, »wahr« war. Ihr wurden immer wieder Dinge erzählt, die sie nicht von sich aus wissen konnte. Details die die Besitzer der Tiere hinterher bestätigten. Dawn Baumann Brunke lernt schnell und erfährt, dass Tiere nicht nur Gefühle haben, sondern sogar weise, humorvolle und talentierte Wesen mit einzigartigen Aufgaben auf dem Planeten Erde sind. Ihre Themen: der Übergang vom Leben zum Tod, Reinkarnation, karmische Projektionen und Illusionen und der Wert und das Wunder des Shape­shif­tings.

Shape­shif­ting (Formenwandler) steht dafür, dass alles Leben eine Bewegung ist.

Wie jede Form von Leben sind auch wir ständig in Bewegung und verändern daher ständig unsere Gestalt, denn alles fließt. Sowohl der Mensch, Pflanzen und Tiere nehmen alle andere Formen und Essenzen an und lassen sie über die Nahrung, die Luft, das Wasser oder die Sonne wieder los. Eine Form von Shape­shif­ting ist die Annahme von etwas anderem und das Loslassen dessen, was man daraus geworden ist. Es ist alles miteinander verbunden. In diesem Buch berichten Tiere über Leben und Tod aus ihrer ganzheitlichen, übergeordneten Sicht. Denn Leben und Tod stehen für das Annehmen einer Form und das Loslassen einer anderen Form. Es ist das Aufnehmen dieses ›anderen‹ und das Loslassen dessen, was für eine gewisse Zeit ein Teil von uns war. Wenn wir das auf einer tiefen Ebene begreifen, sind wir in der Lage das Zusammenspiel allen Lebens zu verstehen. Sind wir uns dessen bewusst, sind wir offen für die wahre Bedeutung von Leben und Tod und entwickeln Verständnis für das Potenzial des Shape­shif­tings.

Ein großartiges und sehr berührendes Buch.

Anna Ulrich

Seiten: 272

Verlag: Reichel Verlag

Sprache: Deutsch

Autor: Baumann Brunke, Dawn

Bearbeiter: aus dem Englischen übersetzt von: Ellsworth, Johanna

Format: 21,0 x 15,0 cm

Gewicht: 400 g

ASIN: 3941435027

GTIN: 9783941435025

ISBN-10: 3-941435-02-7

ISBN-13: 978-3-941435-02-5

Buch Preis 18,50 €

EPUB 16,99 €

MobiPocket 16,99 €