Liebe Leserin, liebe Leser,

nun befindet sich die strahlende Sonne im Zeichen Krebs. Menschen mit dieser Betonung sind sensible Zeitgenossen und brauchen, um sich von der rauen Außenwelt zu erholen, ein gemütliches Zuhause mit Familie oder vertrauten Personen. Diese Menschen können sehr fürsorglich und empathisch sein, und oft findet man sie in Heilberufen. Sie haben allerdings auch eine künstlerische Begabung. Ein krebsbetonter Mensch, sei es durch die persönlichen Planeten oder den Aszendenten, hat allerdings auch seine Launen. Er kann sich, wenn er sich nicht wohl fühlt, in sein Schneckenhaus zurückziehen. Dann ist er nicht mehr für die Außenwelt erreichbar.

Was passiert im Juli?

Es sieht so aus, als würden wir schon wieder vor einer neuen Herausforderung stehen. Anfang Juli steht Saturn in Opposition zum energievollen Mars im Löwen. Der König lässt sich nicht gerne die Krone vom Kopf nehmen und reagiert übellaunig. Es könnte in vielen Bereichen, ob im Privaten sowie im Weltgeschehen, zu Konflikten und Machtkämpfen kommen. Wenn wir allerdings die Ruhe bewahren und Ausdauer beweisen, können sich auch heikle Situationen zum Guten wenden. Nutzen wir den schönen und heilvollen Aspekt von Chiron im Trigon zu Mars, können uns ganzheitliche Heilmethoden weiterhelfen. Ganz besonders bei chronischen, langwierigen Erkrankung könnte sich bis Ende des Jahres alles zum Guten wenden.

Nutzen Sie die Chance.

Bis zum 13. Juli tobt ein Uranus/Mars-Quadrat. Diese Konstellation bietet einen großen Spannungsbogen und bringt ein enormes Tempo hervor. Es können in dieser Zeit laufend Dinge passieren, mit denen keiner gerechnet hat. Ein Aspekt, an dem Lilith beteiligt bis Anfang August ist, könnte dafür sorgen, dass die gesellschaftlich-wirtschaftliche-Entwicklung mit einer weiteren Aufwertung des weiblichen Prinzips einher geht. Das könnte bedeuten, dass die Frauenrechte und eine größere Einbeziehung der Natur in den Vordergrund rücken.

Was gilt es zu tun?

Der Aspekt von Jupiter in Opposition zu Mars fordert uns dazu auf, die starken Energieströme zum Wohle aller einzusetzen. Dafür brauchen wir Klarheit und Kraft, um ein heilvolles Miteinander von Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen.

Kommunikation

Der direktläufige Merkur ist voller Tatendrang und durchläuft in diesem Monat drei Zeichen. Im Zwilling ist er in seinem Element. Im Krebs erleben wir über das Wort mehr Mitgefühl im Alltag. Dann, im Zeichen Löwe wird es spannend. Dramen und große Partys mit eindrucksvollen Reden werden uns bis in den August begleiten.

Liebe und Partnerschaft

Mars und die schöne Venus finden am 13. Juli im Zeichen Löwe zueinander. Jetzt gilt für die Liebe:

“It’s Showtime“! Diese kraftvolle Energie ist nicht nur auf sexuelle Abenteuer beschränkt, sondern kann uns von innen her lebendig werden lassen. In dieser Konstellation steckt viel Power und Spielfreude. Jetzt können wir uns von Herz zu Herz begegnen. Ganz gleich, ob wir in einer festen Beziehung sind oder ganz am Anfang.

Neumond im Zeichen Krebs am 10. Juli

Jetzt ist es im Zeichen Krebs Zeit, zur Ruhe zu kommen. Holen Sie sich Ihre Streicheleinheiten ab und kuscheln Sie mit Ihren Liebsten. Dann fühlt sich Ihre Seele wohl.

Vollmond im Zeichen Wassermann am 24. Juli

Befreien Sie sich von allen inneren Zwängen. Tun Sie etwas, was Sie noch nie gemacht haben. Hauptsache, es macht Spaß!

Liebe Leserin und liebe Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen von Herzen schöne, lebendige und freudvolle Sommertage. Ganz gleich, ob Sie reisen oder in Ihrer vertrauten Umgebung bleiben, entspannen und erholen Sie sich gut!

Herzlichst,

Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.

Iris Kirsch ist auch hier zu finden: https://www.instagram.com/trigonastrologie/

