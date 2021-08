Liebe Leserin, lieber Leser,

nun befindet sich die strahlende Sonne in ihrem Domizil, im Zeichen des Löwen, und bekommt viel Kraft und Power. Menschen mit dieser Betonung durch persönliche Planeten oder dem Aszendenten sind mit einer natürlichen Autorität ausgestattet. Sie sind kreative und begabte Führungspersönlichkeiten. Wenn es ihnen gut geht, haben sie auch in älteren Jahren einen natürlichen Spieltrieb und großes kreatives Potenzial. Für Kinder haben sie ein großes Herz und sie sind tolerante Väter und Mütter. Ihr Leben ist die Bühne, dort können sie bewundert werden, im Rampenlicht fühlen sie sich wohl. Die Löweseele braucht viel Applaus. Dann blüht sie richtig auf. Oft haben begabte Schauspieler oder Sänger eine Löwebetonung, z.b. Mick Jager von den Stones. Auf der Bühne ist er in seinem Element.

Aber was beschert uns der August ? Nachdem uns der Juli mit schrecklichen Katastrophen Schrecken und Angst eingejagt hat, wird dieser Monat deutlicher ruhiger und wir können uns in den nächsten Wochen ein wenig erholen. Das Thema bleibt uns aber noch bis zum nächsten Frühjahr erhalten. Die aktuelle Konstellation von Uranus im Quadrat zu Saturn hat dazu geführt, dass eine Katastrophe nach der anderen kam. In Verbindung mit den Wassermassen ist Jupiter in den Fischen der Übeltäter. Er läuft aktuell wieder in das Zeichen Wassermann zurück und bleibt dort bis Ende des Jahres. Natürlich stecken auch Lernaufgaben für die Menschheit hinter den Ereignissen. Mutter Erde scheint uns übel zu nehmen, wie wir immer noch mit ihr umgehen. Alte überholte Machtstrukturen haben ausgedient und wollen ersetzt durch eine tolerantere und liebevollere Haltung allen Lebewesen gegenüber werden!

Was gilt es zu tun

Der Planet Mars im Quadrat zum karmischen Mondknoten im Zwilling könnte bedeuten, dass genug Einsicht in das was geschehen ist, dazu führt, dass ein heilvoller und leichterer Zustand erschaffen wird.

Kommunikation

Der redselige Merkur ist bis zum 11. August im Zeichen Löwe. Damit hat er viel Kraft und Macht über das Wort. Wir hören ihn gerne reden! Ab dem 12.08. ist er in seinem Element, im Erdzeichen Jungfrau. Jetzt werden Fakten und Wissen in der Kommunikation wichtig sein. Am letzten Augusttag verabschiedet sich Merkur charmant in die Waage.

Liebe und Partnerschaft

Nun sind Mars und die schöne Venus wieder in der Realität angekommen. Nach der großen Euphorie im Zeichen Löwe, kehrt jetzt Katerstimmung ein und es wird sorgfältig geprüft, was noch geht. Am 3.08. heitert ein schönes Trigon von Uranus die Venus auf und sorgt für Flirtstimmung, auch Leidenschaft in der Liebe ist mit einem Venus/Pluto Trigon möglich.

Neumond im Löwen am 8. August

Dieser Neumond beschert uns viel Kraft und Freude für den Neuanfang. Fangen Sie jetzt mit neuen Projekten an, die Ihnen am Herzen liegen.

Vollmond im Wassermann am 22. August

Oh, ein toleranter und humorvoller Vollmond in Verbindung mit Jupiter. Haben Sie viel Spaß und machen Sie etwas, was Sie noch nie gemacht haben!

Lieber Leserin und Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch einen entspannten, freudvollen letzten Sommermonat, nehmen Sie sich Zeit, um zu spielen und sich auszuruhen.

Ich möchte Ihnen für die nächsten Wochen ein altes buddhistisches Mantra mit auf den Weg geben. Es steht für Mitgefühl und für Befreiung aller Lebewesen aus dem Kreislauf der Wiedergeburten.

Dieses Mantra wird 3 mal am Abend oder Morgen wiederholt. Schließen Sie dabei die Augen und zünden eine Kerze an.

Om Mani Padme Hum

Herzlichst, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.

Iris Kirsch ist auch hier zu finden: https://www.instagram.com/trigonastrologie/