Frequenztechnologie gepaart mit einem Quantensensor. Healy – Die Zukunft der Medizin: Frequenzen für Gesundheit, Wohlbefinden und Balance.

Mein Name ist Manuela Nachtmann. Ich bin Coach & Mentorin für eine sinnerfüllte und lebendige zweite Lebenshälfte und Frequenzliebhaberin.

Mit Energiefeldern und dem morphogenetischen Feld zu arbeiten, begeistert mich schon seit vielen Jahren. Der Mensch ist nun mal so viel mehr als das, was wir als unseren Körper bezeichnen.

Ich bin nach einer schweren Brustkrebserkrankung mit Mastektomie und 12 OP´s vor 5 Monaten auf den Healy aufmerksam geworden. Denn der physische Körper ist mindestens genauso wichtig ist wie das Arbeiten mit Energiefeldern. Ganz besonders wichtig ist das, wenn es um Krankheiten oder Schmerzen geht.

Der Healy ist ein in der EU anerkanntes Medizinprodukt

Er dient der Behandlung von Schmerzen, Migräne, Fibromyalgie, Skelettschmerzen und zur Unterstützung bei Burnout, Depression, Angstzuständen und Schlafstörungen. Mit über 140 Programmen, die mit Mikrostrom-Frequenzen direkt auf Zellebene wirken, ist der Healy ein einzigartiges kleines Wearable. Man kann es sich – wie ich es gerne mache – an das T-Shirt oder den BH klemmen. Mit 5×5 cm und ca. 20 Gramm merkt man ihn nicht einmal. In der Wirkungsweise spürt man ihn umso deutlicher.

Denn der Healy misst in Echtzeit die vorhandenen Frequenzen, die in den Zellen aktuell schwingen und gibt dem Körper exakt die Frequenzen, die für gesunde Zellen und das Ankurbeln der Selbstheilungskräfte nötig sind. Und das ist nun mal bei jedem Menschen unterschiedlich! Deshalb ist das Messen in Echtzeit extrem wichtig.

Hundertausende Anwender sind in über 50 Ländern bereits von der einzigartigen Wirkung überzeugt.

Zusätzlich zu den Frequenzen, die auf körperlicher Ebene wirken, arbeitet der Healy mit einem integrierten Quantensensor über das morphogenetische Feld und dem Bewusstsein.

Ich persönlich habe ihn mir ursprünglich gekauft, weil er die so wichtige ATP-Produktion in den Zellen um 500% erhöht! ATP ist der Kraftstoff in den Mitochondrien, der für gesunde Zellen absolut notwendig ist.

Mit meiner Krebsvorgeschichte ist das eine sehr gute Idee, um meinen Körper auf dem Weg der Heilung bestmöglich und individuell zu unterstützen.

Der Healy hat mir in den vergangen Monaten jedoch noch viele weitere unschätzbare Vorteile gebracht: meine Schlafqualität hat sich nach jahrzehntelangen Problemen beim Ein- und Durchschlafen extrem verbessert. Mein Energielevel – das nach 12 OP´s innerhalb von zwei Monaten und permanenter Antibiotikagabe im Keller war – ist in die Höhe geschnellt und ich habe endlich wieder den ganzen Tag genügend Energie für mein Tun, meine Tiere und meinen Sport zur Verfügung. Ich fühle mich seit der Anwendung der Programme zu keinem Zeitpunkt mehr überfordert vom Alltag und all dem, das immer auf der To-do Liste steht und freue mich schon sehr auf die Herausforderungen der Zukunft.

Ich kann vollkommen entspannt eine Sache nach der anderen erledigen und fühle eine bisher nie gekannte Ruhe in mir.

Selbst meine Hündin mit ihren Angstzuständen und mein Pferd mit Getreideunverträglichkeit kann ich damit erfolgreich behandeln.

Gleichzeitig schaue ich mir mit der Resonanz- oder Auraanalyse die Themen an, die mein Körper, mein Geist und meine Seele mir aktuell spiegeln und kann somit auf allen Ebenen für Gesundheit, Balance und Wohlbefinden sorgen.

Für mich ist der Healy ein Selbsttherapiegerät und mit den verschiedensten hinterlegten Frequenzen von Bachblüten, Schüsslersalzen, Vitalstoffen, Kreativer Homöopathie usw. eine Hausapotheke, das in keiner Familie bzw. in keinem Haushalt fehlen sollte.

Für Fragen jeder Art bzw. den Erwerb eines Healys stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.

Und sollte jemand mit diesem Frequenz- und Quantenwunder in der Zukunft ein eigenes, lohnenswertes Business aufbauen wollen, mit dem man völlig ortsunabhängig und bei freier Zeiteinteilung arbeiten kann, dann sage ich: Herzlich willkommen in meinem großartigen Team, in dem du jede nur mögliche Unterstützung für den Aufbau deines eigenen Business erhältst.

