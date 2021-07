Es ist schön, wenn man sich mit Hilfe des Healy in seiner Haut wohlfühlen kann. Denn ein gesunder Körper und Geist bedeuten ein wichtiges Stück Lebensqualität. Aber: Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit! Möchtest du mehr tun, um gesund zu bleiben? Möchtest Du fit sein, um die alltäglichen Herausforderungen besser zu meistern? Du möchtest dein Immunsystem stärken? Du suchst nach alternativen Anwendungen bei gesundheitlichen Beschwerden und Schmerzen?

Um zufrieden zu sein, ist auch seelische und emotionale Ausgeglichenheit wichtig. Suchst du deshalb nach Wegen, um zu dir selbst zu finden, um die Balance zwischen Körper, Geist und Seele wiederherzustellen? Du möchtest mehr Freude spüren, mehr Vitalität haben und dein Selbstwertgefühl verbessern? Du möchtest mehr Zufriedenheit und Gelassenheit erlangen?

Da gibt es jetzt etwas: Den Healy von Healy World.

Der Healy ist ein zertifiziertes Wearable (also ein kleines Gerät, das an der Kleidung getragen wird). Mit Hilfe individuell ermittelter Frequenzen soll es bestimmte Bereiche in deinem Körper stimulieren. Durch regelmäßige Anwendung der ausgewählten Frequenzprogramme unterstützt der Healy dich dabei, dass die Zellmembranspannung wieder auf ein natürliches Niveau gebracht wird.

Rundum gesund mit Healy​​: Programme für alle wichtigen Lebensbereiche!

Der Healy bietet als kleines Multitalent für viele Lebensbereiche Frequenzprogramme, um Gesundheit, Wohlbefinden und Balance zu fördern. Die Programmgruppen, die jeweils mehrere Programme zum betreffenden Thema enthalten, sind zum Beispiel:

Schmerzen / Psyche

Schlaf

Goldzyklus

Mentale Balance

Beruf

Haut

Lernen

Fitness

Beauty

Meridiane

Chakren

Bioenergetischer Ausgleich

Schutzprogramme

Die Frequenzprogramme des Healy unterstützen dich bereits ab 20 Minuten Anwendungszeit täglich, egal ob beim Sport, in der Freizeit, bei der Arbeit, zu Hause oder unterwegs. Da er so klein und praktisch ist, spürst du gar nicht, wenn du ihn an deiner Kleidung trägst.

Willst du mehr wissen? www.healyworld.net

Hinweis: Healy ist ein Medizinprodukt zur Schmerzbehandlung bei chronischen Schmerzen, Fibromyalgie, Skelettschmerzen und Migräne, sowie zur unterstützenden Behandlung bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angstzuständen und damit verbundenen Schlafstörungen. Alle anderen Anwendungen des Healy erkennt die Schulmedizin nicht an aufgrund fehlender Nachweise im Sinne der Schulmedizin.

