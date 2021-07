Wenn Sie sich für die Arbeit eines Mediums und einer Seherin interessieren, stellt dieses Buch allgemeinverständlich vor, worum es dabei in der Tiefe geht. Marianne Lüschers Lebensaufgabe besteht darin, gemeinsam mit ihrem göttlichen Engel-Team vielen sogenannten „verlorenen Seelen“ aus den Zwischenwelten zu helfen, ins Licht zu gehen. Sie hat ihre Gabe entdeckt und folgt ihrem Talent und ihrer Berufung, und alleine diese Tatsache erfüllt sie.

Sie schreibt: „Ich bin ein Rad in dem Getriebe mit sehr vielen Rädern. Ohne die Hilfe von Engeln, Geistführen und Gottvater könnte ich meine Berufung niemals ausüben. Und ohne meinen Bodyguard Erzengel Michael, der mich in den Sphären, die guten wie bösen, begleitet und beschützt, geht es erst recht nicht. Daher setze ich meine Gabe mit Hilfe aus der Geistigen Welt ein, um so viele dieser unerlösten Seelen wie möglich ins Licht zu bringen und sie ihrer Erlösung zuzuführen.“

Sie betrachtet ihre Aufgabe als Beitrag, um mehr Frieden auf der Erde zu erschaffen

Denn viele Seelen verharren nach ihrem Tod in einem kläglichen Dasein in den Zwischenwelten und finden allein nicht heraus. Marianne Lüscher besucht unter anderem viele Friedhöfe, um die dort „wohnenden“ Seelen mit Erzengel Michael an ihrer Seite ins Licht zu führen. Auch Erzengel Raphael unterstützt die Seherin, um die Verletzten zu heilen, damit sie sich „ganz und gesund“ anschauen können. Viele Seelen wissen nicht, dass sie sich in der geistigen Welt befinden und gestorben sind. Oder sie haben Angst davor, ins Licht zu gehen. Denn sie hängen an Irdischem, wie Haus, Geld, Macht, etc.Dadurch bleiben sie erdgebunden.

Hier liegen berührende Protokolle von Seelen im Jenseits vor, die teilweise seit langer Zeit in den Zwischenwelten ausharren. Da ist Peter, ein Hugenotte, der seinen Peinigern nicht vergeben kann oder Rosalie deren uneheliches Kind ermordet wurde. Gründe, nicht ins Licht zu gehen gibt es viele: Liebe für Familienmitglieder, erlittene körperliche oder seelische Verletzungen, Reue, Unwissenheit über den Ist-Zustand und vieles mehr.

Die Autorin erspürt die Seelen und weckt so viele aus ihrem dämmrigen Zustand auf und erklärt ihnen, wo sie hängen geblieben sind und dass sie dort nicht bleiben sollten. In vielen Fallbeispielen berichtet sie von der Kontaktaufnahme und direkten Dialogen von der Erlösung aus den Höllen der Verdammnis und den selbst erschaffenen Gefängnissen der Seelen. Es ist eine Befreiung auf höchster geistiger Ebene in einfachen, aber göttlichen Dialogen, die unendlich dankbar für dieses Bestreben macht. Sollte sich der Leser angesprochen fühlen, ist es ratsam sich mit der Autorin in Verbindung zu setzen und diese liebevolle Unterstützung zu erlernen. Wir können alle so viel Gutes tun und zu einer friedvolleren Welt beitragen.

Die Autorin

Marianne Lüscher, Jahrgang 1959, geschieden, 3 Kinder, lebt in den Schweizer Bergen in einer abgelegenen Weidhütte im Naturpark Diemtigtal. Inmitten der Natur kann sie mit ihrem Talent als Medium den vielen erdgebundenen Seelen helfen, die sie aufsuchen.

Anna Ulrich

