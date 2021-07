Kennst Du das: Du hast ein Problem, dass Dich schon etwas länger begleitet. Du hast schon alles möglich versucht, um es zu heilen oder aufzulösen. Du bist schon viele Wege gegangen, damit es verschwindet.

Nun ist ja unser Leben nicht der „lange, ruhige Fluss“, den wir alle uns wünschen. Zum einen gibt es Muster in unserem Leben, die sehr zäh und scheinbar nicht lösbar sind, andererseits kommt das Leben mit immer neuen Herausforderungen auf uns zu.

Da gibt es die schöne Geschichte von dem Loch in der Straße:

Du gehst eine Straße entlang. Plötzlich fällst Du in ein Loch. Es dauert Stunden, bis Du wieder herauskommst.

Du gehst dieselbe Straße entlang. Du denkst zwar an das Loch, bist aber unachtsam und fällst trotzdem hinein. Es dauert nicht mehr so lange, bis Du hinausgelangst.

Am nächsten Tag weißt Du ganz sicher, wo das Loch ist und gehst drumherum.

Dann gehst Du eine andere Straße entlang. Plötzlich fällst Du in ein Loch …

Es gibt im Leben immer wieder neue Herausforderungen

Manchmal denken wir: „Aber ich habe doch schon alles gemacht: Traumaarbeit, Familienaufstellungen, Rückführungen, Ahnenheilung, Reiki, Matrixarbeit, etc.“

Manche Ursache für Probleme, die Du hast, sind so tief versteckt, dass es so scheint, als seien sie ein Teil von Dir und ließen sich partout nicht auflösen.

Zum Teil ist es auch so, dass wir uns an alte Strukturen, die vielleicht schon seit mehreren Leben existieren oder seit vielen Generationen in unserer Familie aktiv sind, so sehr gewöhnt haben, dass es so scheint, als seien sie ein Teil von uns.

Aber gib nicht auf!

Achte weiterhin auf Dich und die Zeichen, die Dir begegnen und die Dich zu den Gelegenheiten führen, die Dein Leben verbessern und zum Glück führen. Versuche es einfach weiter. Vielleicht war es bisher nicht der richtige Ort, nicht der richtige Zeitpunkt, nicht die richtige Methode oder nicht der richtige Therapeut für die Lösung Deines Problems.

Aus meiner Arbeit als Coach kann ich Dir versichern: Es ist so vieles im Leben veränderbar, dass es manchmal scheint, als grenze es an ein Wunder.

Ursula Podeswa ist seit über 25 Jahren Seminarleiterin, Coach und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin. Sie hat viele verschiedene Ausbildungen absolviert und nun die Ergebnisse ihrer Forschungen im „Contact-Healing“ gebündelt. Eine Methode, die durch verschiedene Diagnoseverfahren und Therapiekonzepte Klienten dabei begleitet, wieder zu mehr Kontakt mit anderen und auch mit sich selbst zu finden und dadurch glücklicher zu werden.

